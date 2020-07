KFC y Crocs lanzan sandalias con aroma a pollo frito

Los seguidores de KFC pronto podrán disfrutar de un producto muy peculiar con el sello de esta cadena, ya que serán lanzados unos zapatos con su imagen, de acuerdo con Fox News.

Los zapatos, que serán hechos en colaboración con Crocs y serán de edición limitada, se llamarán Kentucky Fried Chicken X Crocs Classic Clog. Anteriormente, las dos marcas ya habían colaborado para lanzar un zapato de plataforma de 4.5 pulgadas, llamado “Bucket Clog”, y que debutó en la Semana de la Moda de Nueva York hace cinco meses.

“Ahora, a partir del 28 de julio, los fanáticos de Crocs y KFC podrán comprar el Zueco clásico de Kentucky Fried Chicken X Crocs no tan alto, pero igual de elegante, por $ 59.99 en Crocs.com“, dijo un portavoz de KFC.

Fast (food) fashion! KFC releases CROCS that look just like buckets of fried chicken – and each shoe comes with a life-size drumstick that SMELLS like the food

Kentucky Fried Chicken x Crocs Classic Clog ($59.99) goes on sale this spring pic.twitter.com/BZ7Rv67Bq0

— Hans Solo (@thandojo) February 14, 2020