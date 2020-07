El coronavirus habría llegado al América; Memo Ochoa estaría entre los afectados

Reportes de prensa indican que son cinco los afectados en el club

Continúan presentándose casos de contagios por COVID-19 en el fútbol mexicano, y en esta ocasión las Águilas del América habrían sido el club afectado, con cinco posibles infectados.

El lunes pasado se realizaron nuevos tests al interior del equipo, en donde futbolistas, utileros, cuerpo técnico y staff fue evaluado. Los resultados ya estarían en manos de la institución, y de los casos positivos, dos de ellos serían futbolistas y tres colaboradores.

De acuerdo al periodista René Tovar, de ESPN, un jugador es seleccionado nacional, por lo que se rumorea que el afectado sería Guillermo Ochoa.

“Me aseguran que entre los posibles cinco integrantes del plantel del América, dos son jugadores; Uno seleccionado nacional y el otro un atacante. Me dieron los nombres, pero por respeto a sus identidades no lo daremos hasta que ellos lo hagan oficial, si es que así sucede”, publicó en su cuenta de Twitter.

El último futbolista involucrado sería Henry Martin, pues el delantero mexicano ha estado ausente en los últimos entrenamientos, aunque en la práctica del jueves sí estuvo presente, por lo que se especula que podría ser Federico Viñas.

Hasta el momento, América había sido uno de los pocos clubes de la Liga MX que no había presentado un solo caso de coronavirus, y se espera que lo hagan oficial en las próximas horas, pues el lunes tienen su primer partido del Guard1anes 2020 contra Pachuca.