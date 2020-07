Karla Martínez con fe absoluta, ante su enfermedad, le dice a Dios: “Yo no puedo, te lo dejo a ti. Ayúdame”

La conductora de Despierta América dio positivo a COVID-19 al igual que su amigo y compañero Alan Tacher

Karla Martínez atraviesa momentos difíciles debido a que en la actualidad padece coronavirus. Por esta razón se encuentra en cuarentena y lejos de Despierta América.

Hace unas horas, a través de una entrevista con su amiga Neida Sandoval, la conductora de televisión abrió su corazón para decir lo siguiente: “Dios siempre tiene un camino para cada uno de nosotros, en el momento no lo entendemos y decimos ‘¿por qué me pasaron estas cosas?’ y después te das cuenta que era para mejor“.

La vida la he hecho vivir duros momentos, como a muchas otras personas, pero su fortaleza, según explica está en la fe ciega que mantiene en Dios, razón por la cual en las circunstancias más complicadas de su vida todo se lo entrega a él, reconociendo así su pequeñez ante la grandeza de Dios.

“Creo que cuando uno pasa por momentos tristes, en mi caso particular, es Dios. Y me rindo ante él, y digo, yo no puedo, te lo dejo a ti. Ayúdame”, dice Karla Martínez ante los momentos de adversidad.