La lista negra Del Real Madrid: Zidane ya dio a conocer a los “prescindibles” para la próxima temporada

Hay aires de cambio en el fútbol mundial, es un hecho que la situación económica mundial y las expectativas de los clubes alrededor del mundo están generando nuevos paradigmas en este y todos los ámbitos.

El ejemplo más claro es el Real Madrid que, a pocos días de haberse coronado en La Liga más extraña que se recuerde, ya tiene en marcha su “operación salida” que podría incluir a muchos jugadores inesperados y otros que simplemente, hace tiempo que no tienen jugar.

James Rodríguez

Es claro que Zinedine Zidane dejó sin oportunidad al colombiano durante los años más productivos de su carrera como futbolista, ahora busca un club que le dé la oportunidad de vengarse.

Gareth Bale

No hay nada más obvio que el enorme distanciamiento del galés con su club, no juega, pero tampoco quiere hacerlo, el problema es su multimillonaria cláusula de rescisión.

• “Gareth no será irrespetuoso con Zidane” #RealMadrid

• “El esta bien y no le molesta que Zidane no lo utilice”

Luka Jovic

La gran decepción del mercado pasado para el Real Madrid, ahora busca colocarlo cuando todavía tiene buen cartel.

Brahim Díaz

El extremo de 20 años es del agrado de Zidane, pero debido a la superpoblación en ese sector del campo de juego cuenta con escasos minutos.

Zidane and Brahim Diaz while the celebrations [ultra-iboothings/Tumblr] pic.twitter.com/tbyQfevrN8

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 16, 2020