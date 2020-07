Les pedían dinero para avanzar en Copa Libertadores: Exfutbolista de la Liga MX denunció intento de extorsión

El futbolista argentino Mauro Cejas, quien jugó varios años en la Liga MX, denunció que un árbitro de Copa Libertadores les pidió dinero para dejarlos avanzar a octavos de final.

“Cuando yo estaba en Santos Laguna un árbitro uruguayo nos pidió plata para que clasificáramos a octavos de final porque jugábamos de local. Esa Copa Libertadores es terrible, pasa eso”, relató el futbolista en una entrevista para el programa “Oleada Deportiva”.

“En la Copa pasaba de todo. Inclusive a mí, llegó que el árbitro que nos iba a dirigir, un uruguayo quería plata, porque si no, no nos iba a cobrar esto (faltas). Yo lo hablo con Oswaldo Sánchez y le dijo: ‘Oswaldo, tú sabes lo que es esta Copa…’”, agregó.

“El árbitro que nos iba a pitar a nosotros quería plata, allá se manejan así… Alejandro Irarragorri dijo, nosotros no nos prestamos a eso” Mauro Emiliano Cejas Exjugador @ClubSantos

El ahora jugador del Sarmiento de Humboldt de Argentina, explicó que Santos no cayó en el juego del árbitro y se fueron con todo para sacar el resultado en el campo.

“Los árbitros insinuaban a que la directiva pegara un llamadito, pero la gente de Santos es muy seria. Alejandro Irarragorri dijo que a eso no se prestaba el club y que ganábamos dentro de la cancha”, añadió.

En esa edición, el equipo mexicano consiguió avanzar a octavos de final, pero allí fueron eliminados por Lanús, de Argentina.

Para Cejas, estos supuestos “arreglos” de los árbitros no son nada extraordinario, ya que también vivió algo similar cuando jugaba para Newell’s Old Boys.

“Una vez me tocó ir con Newell’s Old Boys, íbamos perdiendo 2-0 con Goiás (de Brasil), empatamos a dos y se arma una trifulca en la tribuna, el árbitro detiene el juego 20 minutos, nos enfriamos y perdimos 4-2. Todo estaba armado por el árbitro”, sentenció.

Mauro Cejas jugó en la Liga MX alrededor de 7 años, en los que estuvo en clubes como Tecos, Monterrey, Pachuca, Santos, Morelia y Puebla, equipo con el que disputó otra Copa Libertadores en el 2016.

"Me siento muy bien, creo que aún tengo algo que aportar, por supuesto que me gustaría volver a México, es un país que siempre me trato muy bien, mi deseo es regresar para poder jugar mis últimos años allá”

Mauro Cejas

