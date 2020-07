Ante infernal ola de calor en NYC centros de enfriamiento son una opción complicada en tiempos de COVID-19

La segunda ola de calor registrada en la Gran Manzana en el 2020, que se extenderá hasta este jueves y que ha disparado la sensación térmica por encima de los 100°F, está acompañada con los retos y los límites que impone la pandemia del coronavirus.

Aunque el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad (NYCEM) anunció que los centros de enfriamiento que integran el plan ‘Cool it! NYC’, son una alternativa para aquellas personas que no tienen sistema de aire acondicionado, en este verano existen más restricciones ante los protocolos de distanciamiento social: solo están reservados para personas mayores y su capacidad es muy limitada.

El cubano Joaquín Alvarez, de 37 años, quien por “razones personales” ha transcurrido dos meses sin tener donde vivir, narró que este lunes recorrió “medio Manhattan” buscando un centro de enfriamiento en donde refrescarse de las agobiantes temperaturas.

“Esta mañana he tratado de enfriarme, aunque sea un par de horas en algunos centros. Ha sido imposible. Está todo limitado a los ancianos y para ellos mismos no hay espacio. En los refugios para desamparados tu sabes que son un infierno. Ahora con el virus todo lo tienen muy restringido”, dijo quien buscaba alternativas en frente de un espacio con aire acondicionado habilitado por la Ciudad, en la calle 73 del oeste de Manhattan.

El inmigrante caribeño sufre de depresión y asegura que las altas temperaturas lo ponen en un estado de “presión mayor”.

Debido al COVID-19 los espacios para huir del sofocante calor están funcionando solo a un 50% de su capacidad y es obligatorio el uso de mascarillas. Eso incluye las playas, las piscinas públicas disponibles y parques con dispensadores de agua.

La mexicana Michelle Sodi, de 72 años y quien vive en el Alto Manhattan, también buscaba un sitio para refrescarse pero decidió sentarse en el Central Park, porque le da “pavor” encerrarse en estos centros de enfriamiento en donde podría contagiarse del virus.

“De calor ya no me voy a morir, pero de coronavirus sí. En la noche la paso con un ventilador y en el día prefiero sentarme afuera. Me parece un riesgo meterme en esos sitios en donde hay de todo. El año pasado sin la pandemia lo hice. Y no quise volver”, contó la jubilada.

La comisionada del Manejo de Emergencias de la Ciudad Deanne Criswell, reiteró que la Gran Manzana vive una ronda de humedad peligrosa.

“Es imperativo que tomemos todas las precauciones necesarias para combatir el calor. El aire acondicionado es la mejor manera de mantenerse fresco. Beba mucha agua y use ropa suelta y ligera para mantenerse fresco“, precisó la funcionaria.

El alto calor, la humedad y la elevada demanda de electricidad para alimentar los aires acondicionados, genera el sobrecalentamiento de los cables y otros equipos, lo que puede provocar también cortes de energía en los próximos días, según advirtió Con Edison.

La empresa eléctrica está enviando un mensaje de texto a más de 1.7 millones de clientes con una ‘alerta de calor’, aconsejándoles que informen sobre interrupciones del servicio, simplemente respondiendo OUT con un mensaje de texto.

!Tome sus previsiones! Los días con temperaturas por encima de los 90° Fahrenheit no terminarán este martes en la ciudad de Nueva York, como se había pronosticado, sino que se extenderán hasta por lo menos el jueves.

Así lo anunció este lunes el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), al actualizar las predicciones del clima, las cuales muestran que esta segunda ola de calor del verano será de por lo menos cinco días consecutivos.

Según el NWS, luego que este lunes los neoyorquinos soporten un ‘calor excesivo’ con temperaturas por encima de los 97°, pero que con la sensación térmica podrían llegar hasta los 103°, el martes la situación no será muy diferente ya que el mercurio subirá hasta por lo menos los 93°, seguido con 91° el miércoles y terminando con 90° el jueves.

Para que se considere que hay una ‘ola de calor’ las temperaturas deben registrar 90° o más por tres días seguidos y con altos niveles de humedad.

☀️Temperatures will be in the upper 90s this afternoon but will feel like 100°F! A Heat Advisory is in effect for both today and tomorrow. Be sure to practice good heat safety, have plenty of water, and LOOK before you LOCK! #NYCwx #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/hV9L4nrg5o

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 27, 2020