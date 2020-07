Aylín Mujica ejercita sus glúteos en la playa, usando un traje de baño estampado

View this post on Instagram

#brandnewme comenzando la semana con buena actitud,el secreto del cambio es enfocar toda tu energía , no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. #socrates #instamotivation #instahealth #instamood #motivational #inspiration #instaworkout #goalsetting #focusonyourself #workingout entrenando con el mejor @javier_oficial83 #biceps #espalda #fuerza #mentesanacuerposano