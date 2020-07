¿Es falso el video de huracán ‘Hanna’ derribando el muro fronterizo?

Un video que muestas fuertes vientos, supuestamente ocasionados por el huracán ‘Hanna’, derribando parte del muro fronterizo en Texas se volvió viral en Twitter.

Sin embargo, un portavoz de la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) afirma que las imágenes no corresponden a la hora que ‘Hanna’ tocó tierra.

“El huracán nos golpeó por la noche, pero parece que (el video) fue tomado durante el día”, dijo Roderick Kise al portal Heavy.

Agregó que había recibido varias solicitudes de prensa sobre la caída del muro, lo que hizo revisar el video de 39 segundos y concluir que no correspondía a la situación causada por ‘Hanna’.

Sin embargo, el funcionario no explicó cómo el muro pudo ceder a un fuerte viento.

El video fue compartido miles de veces desde distintas cuentas, pero uno de los primeros tuits fue el de Yadith Valdez, una periodista de Multimedios –un conglomerado mexicano–, quien no respondió a solicitudes de información.

And here, ladies and gentlemen, is Hurricane Hanna blowing down Trump's impenetrable border wall. pic.twitter.com/12r8FnjKJK

— Alex Mohajer (@AlexMohajer) July 26, 2020