Puebla y Mazatlán FC tienen épica pelea de tuitazos previo a su debut

Los equipos calentaron el duelo de la jornada 1 de la Liga MX

Si bien el juego entre Mazatlán y Puebla no será uno de los más atractivos de la jornada 1 del Guard1anes 2020, los Community Manager de cada equipo se encargaron de ponerle picante al encuentro.

Todo arrancó con el famoso “Tío Puebla”, que en su cuenta de Twitter publicó: “¡Ahhh que cambiado está Morelia!”, burlándose del cuadro de Mazatlán FC, luego de convertirse en la “nueva” franquicia del futbol mexicano, a costa de la desaparición del cuadro purépecha.

¡Ahhh qué cambiado está Morelia! 😅 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 26, 2020

Así como ha estado de “bravucón”, el “Tío Mazatlán” no se quedó de brazos cruzados y de inmediato respondieron. “Les vamos a pasar la ubicación, no vaya a ser que se dirijan al fondo de la tabla, como de costumbre”, haciendo alusión a que en los últimos años, La Franja no ha tenido buenos torneos.

Les vamos a pasar la ubicación. No vaya a ser que se dirijan al fondo de la tabla como de costumbre. — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 26, 2020

Pero no quedó ahí, pues Puebla volvió a responder y publicaron la tabla de la fase de grupos de la Copa por México, en donde Mazatlán quedó en último lugar de su sector con solo un punto, acompañado del mensaje: “¡Apenas llegaste y vaya que ya conoces la ubicación”.

¡Apenas llegaste y vaya que ya conoces la ubicación! 👀😅 https://t.co/2X8V7rjeGj pic.twitter.com/iGw75tTIoz — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 26, 2020

Para concluir, y salir del paso con un último comentario. Los sinaloenses escribieron: “No veo tu nombre ahí. Ya me acordé, ¡No te invitaron al torneo!”, pues la Franja no fue de los equipos requeridos para la Copa por México.

No veo tu nombre ahí. Ya me acordé ¡no te invitaron al torneo! — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) July 26, 2020

Esperemos que así como entretienen en redes, los futbolistas brinden un espectáculo en el terreno de juego, pues Mazatlán FC debutará oficialmente en la Liga MX y buscarán su primera victoria.