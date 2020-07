Brasil alerta por nueva gripe porcina que podría convertirse en pandemia

Unas semanas antes, China también ya había mandado una alerta similar

Brasil se ha convertido en uno de los grandes epicentros del coronavirus en América Latina al registrar cerca de 2,5 millones de personas infectadas. Pero la situación no termina ahí pues una viróloga de este país ha enviado una alerta respecto a una nueva gripe porcina que en caso de no contenerse, podría convertirse en pandemia.

Marilda Siqueira, quien es directora del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), indicó que se debe estar pendiente del estado de Paraná, justamente en donde recientemente se descubrió una nueva variante de la influenza A H1N2, un virus que los cerdos pueden trasmitir a los humanos.

En entrevista para el diario O Globo, Siqueira explicó que los virus de influenza generalmente son muy contagiosos y por ello es que cuando se descubre uno nuevo, genera preocupación porque la población no tiene inmunidad de este.

“Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”, agregó.