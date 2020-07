Tras quedar fuera de ‘Suelta La Sopa’, Carolina Sandoval recuerda sus inicios en Univision

La presentadora de televisión se puso nostálgica

Carolina Sandoval quedó oficialmente fuera de “Suelta La Sopa” después de haber sido parte del show desde sus inicios en el 2013. La presentadora conocida como “La Venenosa” era la que le daba el picante a la “sopa” todas las tardes por Telemundo por su característica manera de decir las cosas.

Su presencia definitivamente será notoria ya que Sandoval siempre fue una de las presentadoras más controversiales. Tras su salida, Carolina se puso nostálgica en sus Instagram Stories compartiendo fotos del recuerdo.

Sandoval les recordó a todos sus seguidores que “desde antes tenía un nombre” y mostró una imagen de una entrevista en la revista People en Español.

“Ya desde antes tenía reconocimiento”, escribió Carolina con un reportaje de su integración al programa “La Tijera”.

Fue precisamente en “La Tijera” que “La Venenosa” se dio a conocer a nivel nacional en Estados Unidos. El programa de crítica estaba por el canal hermano de Univision, Telefutura, que ahora se llama UniMás.

“Yo he conocido la fama y popularidad desde antes, eso no me lo regaló nadie”, puso la crítica en Instagram.

Además compartió otra imagen en donde se le ve al lado de Marisa Del Portillo y Lilian Rodríguez añadiendo, “Este día empezó mi carrera televisiva en USA. El día que salí del casting para ‘La Tijera'”.