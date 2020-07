Atlantic Broadband sube los precios de sus servicios de cable e internet en Miami

La compañía de cable Atlantic Broadband, que da servicio a una gran parte de Miami Beach, ha anunciado a través de un comunicado que a partir del mes de septiembre incrementará los precios de sus servicios de internet y televisión.

“Sabemos lo importante que es la conectividad en estos tiempos y esa es la razón por la que estamos comprometidos a traerte servicios de alta calidad con la última tecnología disponible”, empieza el texto enviado a todos sus abonados.

Our Commitment to Keeping You Safe and connected during the Coronavirus Pandemic https://t.co/dXFagAYokA

— Atlantic Broadband (@AtlanticBBInc) March 13, 2020