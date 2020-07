Familia de Vanessa Guillén viajó en caravana hasta Washington DC para reunirse con Trump

La familia de Vanessa Guillén inició este martes una caravana desde su lugar de residencia en Houston hacia Washington DC, donde este miércoles esperan reunirse con Donald Trump y encabezar en la mañana del jueves 30 de julio una marcha pidiendo justicia para la soldado hispana asesinada en la base militar de Fort Hood, en Texas.

La familia Gillén, la abogada Natalie Khawam y la representante demócrata Sylvia García buscan impulsar una ley que han denominado #IAmVanessaGuillen y que, según apuntan, protegerá a los soldados del acoso en el seno del Ejército. La propuesta contempla que las denuncias sobre este tema se realicen ante una agencia externa a las Fuerzas Armadas.

El coronel Patrick Wempe y el inspector general del Comando de las Fuerzas del Ejército de EE. UU. dijo este jueves en la audiencia ante los representantes que, de acuerdo a una encuesta interna en Fort Hood, los soldados mostraron confianza en su liderazgo para investigar las denuncias de abuso sexual en la base.

La madre de Vanessa Guillén afirmó a Noticias Telemundo que tenía claro lo que le iba a decir al presidente Donald. “Yo sé lo que le tengo que decir, pero a mí démelos. Los quiero aquí. A mí nadie me compra”, dijo Gloria Guillén en referencia a las personas que acabaron con la vida de su hija. “No voy a parar. Los quiero aquí. Sea quien sea”, aseguró mamá Guillén, como muchos la conocen.

Este miércoles, según contó Univision, un grupo de jóvenes de la zona este de Houston se unió en caravana hacia la capital del país a la familia Guillén. Andrew Rodríguez, unos de los organizadores de este acompañamiento en caravana, aseguró que personas no solo de Texas sino también de California y Carolina del Norte.

“Queremos mostrar apoyo a la familia para que sepan que estamos juntos, unidos”, explicó Rodríguez. Rodríguez irá guiando la caravana de otros seis vehículos a Washington, donde se encontrarán con la familia de la soldado hispana y acudirán a la marcha por la aprobación del proyecto de ley #IAmVanessaGuillen.

