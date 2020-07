Golazo de Raúl Jiménez está nominado al más bello del mes de julio en la Premier League

Raúl Jiménez recibió otro reconocimiento a su gran desempeño esta temporada en la Premier League, ya que su último gol fue nominado al mejor de julio de toda la liga.

El mexicano anotó su tanto número 17 de la campaña ante el Burnley, cuando pateó el balón con una volea espectacular que entró pegado al poste izquierdo del portero, quien por la potencia no logró alcanzarlo.

Esta anotación del Lobo de Tepeji compite contra otros grandes goles firmados por Kevin de Bruyne, David Silva, Alexandre Lacazette, Wilfried Zaha, Yves Bissouma, Danny Welbeck y Anthony Martial.

Long range efforts, overhead kicks and volleys, but which is your @budfootball Goal of the Month?#PLAwardspic.twitter.com/NK06ZDurJA

— Premier League (@premierleague) July 29, 2020