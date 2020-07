Los impresionantes autos que Kim Kardashian maneja en Los Ángeles 

Kim Kardashian es de las pocas celebridades que gustan de manejar. La empresaria y socialité es de las pocas famosas que no anda con chofer.

Kim K todavía conduce y antes de la pandemia de coronavirus, a menudo se le veía en Beverly Hills viajando a sus gimnasios favoritos para hacer ejercicio, conduciendo a lo largo del distrito comercial de Rodeo Drive y saliendo en algunos de los establecimientos gastronómicos más exclusivos.

Las celebridades generalmente conducen una variedad de automóviles, desde camionetas hasta ultra lujosos convertibles. Entonces, ¿qué encontrarías en la colección de autos de Kim Kardashian?

Echemos un vistazo a algunos de sus carruajes motorizados pasados ​​y un par de nuevas incorporaciones a la colección de automóviles de Kim.

Kim Kardashian conduce una cantidad considerable de autos de lujo, comenzando con el Rolls Royce Ghost negro que Platinum Motorsport personalizó especialmente para ella.

Este es uno de los Rolls más poderosos que puedes comprar y tanto los conductores como los pasajeros disfrutan de varios lujos en él.

A menudo se ha visto a Kardashian saliendo en su Mercedes-Benz G63, probablemente destinado a viajes de incógnito. Su Benz presenta un trabajo de pintura negro y llantas del mismo color.

Todos saben que ella disfruta de las noches de chicas en la ciudad. Qué mejor manera de llegar con estilo para una velada divertida que su Porsche Panamera que la vieron conduciendo en París.

Lo mismo ocurre con su Ferrari 458 Italia. Ambos autos de alta gama son reconocidos por la forma en que combinan lujo, potencia, rendimiento y la mejor experiencia de conducción: el estilo característico de Kim, ya sea un sedán de lujo o un automóvil deportivo.

Otros autos que Kim Kardashian ha tenido son un Bentley Continental GTC y dos Range Rover, uno negro y uno blanco.

Kanye West consintió a Kim con un camioneta de regalo en 2018. Esta no es su camioneta promedio: costó $245,000 y es un SUV Mercedes-Benz G550 (también llamado G Wagon).

