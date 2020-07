Muere el primer perro que dio positivo por coronavirus en Estados Unidos

Buddy, el primer perro que dio positivo por coronavirus en Estados Unidos, murió el pasado 11 de julio. Su fallecimiento pone de relieve lo poco que se sabe aún de los efectos de la enfermedad COVID-19 en los animales.

Según dos veterinarios de National Geographic que revisaron el historial médico de Buddy, el perro de la familia Mahoney probablemente tenía linfoma, un tipo de cáncer. Esta enfermedad explicaría los síntomas que sufrió justo antes de su muerte, aunque no está claro si el cáncer los hizo más susceptible a contagiarse con coronavirus o si fue solo una coincidencia.

Even though Buddy the German shepherd likely had cancer, his health records show how little we know about animals and the coronavirus https://t.co/SYn8QSpzM7

— National Geographic (@NatGeo) July 29, 2020