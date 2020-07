Escándalo: Abren proceso penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Mientras la FIFA guarda silencio, diversos medios de todo el mundo reportan que un fiscal especial suizo abrió un proceso penal en contra de Gianni Infantino, el presidente del máximo organismo del fútbol.

Según publican medios como Sky News, el fiscal suizo Stefan Keller habría encontrado indicios criminales en las reuniones de Infantino y el fiscal Michael Lauber, mismas que sucedieron entre 2016 y 2017. A Lauber se le acusa de estar coludido con los altos mandos del máximo organismo del futbol internacional, puesto que fue el encargado de la investigación del FIFAgate.

Lauber y el presidente del la Federación Internacional de Futbol Asociación se habrían reunido de manera clandestina, por lo cual las sospechas sobre estar coludido en las investigaciones de actos de corrupción están siendo analizadas.

Legal proceedings have been launched against Fifa president Gianni Infantino and Swiss Attorney General Michael Lauber.https://t.co/ziPkkRKdar pic.twitter.com/Z1Hp3ULY23

— BBC Sport (@BBCSport) July 30, 2020