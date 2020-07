“Estuve practicando dos días”: Anthony Fauci finalmente habla sobre su terrible lanzamiento

El doctor Fauci reveló que se lastimó el brazo practicando para el lanzamiento

Tuvo que pasar una semana desde el inicio de la temporada 2020 de la MLB y el terrible primer lanzamiento de Anthony Fauci, para que el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas hablara sobre su terrible pifia. Este jueves, Fauci fue entrevistado en el podcast de ESPN Daily y habló sobre su lanzamiento, revelando que estuvo practicando desde dos días antes pero no a la distancia correcta.

Dr. Fauci throws out the first pitch for the #Nationals.

The pitch was very 2020.

(Video @espn) pic.twitter.com/2HOmPHkC7u — Ian Cull (@NBCian) July 23, 2020

“Había estado practicando durante 2 días antes en una caminata que pensé que era de 60 pies, pero en realidad era probablemente de 45 pies. Estaba lanzando y lanzando y lanzando y acerté, ¡pero solo a 45 pies! Me lastimé el brazo porque no he lanzado una pelota de béisbol literalmente en décadas, entonces, cuando me estaba preparando para salir al montículo, mi brazo me estaba matando, pero pensé que podía aguantar y tirar de la forma en que había estado practicando. Tiré la pelota como una bala, solo que salió a la izquierda”, reveló Fauci.

Lejos de convertirlo en una burla nacional, parece que la pifia ayudó a subir la popularidad del Doctor, pues un par de días más tarde Topps lanzó una tarjeta de béisbol del lanzamiento de Fauci y rompió un récord de ventas.