Otra patrulla quemada; 304 vehículos de NYPD atacados desde muerte de George Floyd

Un automóvil de la policía ardió en el Upper West Side de Manhattan la madrugada del miércoles.

NYPD dijo que la patrulla de la Comisaría 20 estaba estacionada y desocupada, cuando fue incendiada ayer alrededor de las 3:50 a.m.

El vehículo marcado con siglas de NYPD estaba cerca de la intersección de West 83rd St y Columbus Avenue.

Tras el incendio, descubrieron que tenía la ventana delantera rota y “algún tipo de acelerador” había sido arrojado adentro, dijo la policía.

FDNY respondió y las llamas se extinguieron en minutos. No hubo heridos en este incidente.

Con ello se elevó a 304 el número de vehículos de la policía de Nueva York que han sido destrozados desde la muerte de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo, causando daños por casi $1 millón de dólares, dijeron el lunes las autoridades locales.

14 vehículos de los 304 dañados sufrieron una pérdida total debido a daños por incendios, siete todavía están siendo reparados y el resto ha regresado al servicio, reportó Pix11.

More than 300 NYPD cars have been damaged or destroyed during BLM protests https://t.co/vcmgRRSNrt

— Daily Mail US (@DailyMail) July 29, 2020