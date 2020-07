Fechas y horarios para Estados Unidos: así se jugará la jornada 2 de la Liga MX

El partido del América tuvo un cambio de horario

Ha transcurrido una semana más en el fútbol mexicano, y a pesar de que equipos como Chivas tendrán ausencias considerables a causa del coronavirus, todo está “listo” para la jornada 2 del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Este viernes se pone en marcha la actividad en punto de las 20:30 ET / 17:30 PT / 19:30 México, en el estadio Cuauhtémoc, con la visita del Cruz Azul al líder Puebla. Más tarde, a las 22:30 ET / 19:30 PT / 21:30 México, Juárez se presentará en casa contra Necaxa, en duelo de pronóstico reservado.

Para el sábado, Tigres jugará en el Estadio Universitario, en donde recibirán a los Tuzos del Pachuca a las 18:00 ET / 15:00 PT / 17:00 México. Además, América jugará como local en el Olímpico Universitario ante Xolos de Tijuana a las 22:00 ET / 19:00 PT / 21:00 México, un duelo que cambio de horario, ya que originalmente estaba planeado para disputarse cuatro horas antes.

El domingo, Toluca le hará los honores a Atlético San Luis en el Nemesio Diez, en el tradicional horario 13:00 ET / 10:00 PT / 12:00 México. A las 18:00 ET / 15:00 PT / 17:00 México, Mazatlán FC buscará su primer triunfo como nueva franquicia de la liga cuando visiten a Querétaro, mientras que a las 20:06 ET / 17:06 PT / 19:06 México, Santos le hará los honores a las Chivas de Guadalajara.

¡Este domingo se juega la jornada 2️⃣ del #Guard1anes2020! 🆚 Santos Laguna

⏰ 7PM pic.twitter.com/eXjAnuzz1Q — CHIVAS (@Chivas) July 30, 2020

El lunes se cerrará la actividad con dos juegos más. A las 20:00 ET / 17:00 PT / 19:00 México, Atlas recibe a Pumas en el estadio Jalisco, siendo el único duelo que hasta el momento ha cambiado de fecha, pues de iba a disputar el sábado, pero se retrasó debido a que faltaban resultados de las pruebas de coronavirus que se hicieron los futbolistas rojinegros. A las 22:00 ET / 19:00 PT / 21:00 México duelo entre dos serios candidatos a ocupar los primeros lugares de la tabla, con la visita de Monterrey a León en el Nou Camp.

Te puede interesar:

Los casos de coronavirus no paran en Chivas, se confirma otro positivo