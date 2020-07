Un hombre con un casco entró en un condominio de Miami y disparó a un residente, que batalla por su vida

La policía está investigando este desconcertante caso que tiene muy preocupado a los vecinos

La policía de Miami está buscando a un hombre con casco que se dirigió a la isla semiprivada de Brickell Key, ingresó a un condominio y luego disparó a un hombre varias balas.

La policía dijo que el tirador disparó contra el hombre cuando el residente se encontraba en su propia puerta, dentro del condominio Isola situado en la 770 Claughton Island. Los testigos dijeron que parecía que se habían hecho cinco o seis disparos.

Los hechos comenzaron en algún momento después de la 1:30pm del jueves. El sospechoso, armado con una pistola, tomó el elevador y fue al departamento del piso 15.

“Fue recibido por el propietario / residente de uno de los apartamentos en el interior y fue entonces cuando el tirador comenzó a disparar al residente de la puerta. El hombre se fue, bajó del elevador y se fue”, dijo Kenia Fallat, portavoz de la policía de Miami.

What happened in Brickell Key? There’s a big police presence and they stopped traffic trying to leave the island. pic.twitter.com/sf2dnk39a1 — Cristi Ravelo (@CRAVE426) July 30, 2020

Las autoridades llegaron sobre la 1:50pm. Un residente, que no quería ser identificado, dijo que escuchó disparos, y momentos después vio cómo salía el pistolero. La única característica distintiva era que el hombre llevaba un casco de moto de color blanco con “algunas rayas”.

La policía explicó que el sospechoso huyó en un SUV azul modelo más nuevo. Se le describe como un hombre blanco, se complexión delgada, y posiblemente de unos 20 años. Los detectives están en la escena tratando de averiguar si los dos hombres tenían algún tipo de relación. La víctima recibió varios disparos en el estómago.

Están viendo los videos de vigilancia el complejo de condominios y las áreas circundantes.

La víctima fue llevada al hospital Jackson Memorial de Miami, donde se encuentra en estado crítico.