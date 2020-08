La lección del Covid-19

Este virus invisible nos ha mostrado nuestras grandes deficiencias y nos ha estrujado en la cara nuestra soberbia. También ha demostrado a los médicos que no son Dios, y que muchos siguen como borregos los protocolos que escriben otros. La mayoría no son expertos en virus, ni en los pulmones.

Lo peor que pasa es que, si nos quedamos en la casa, como dice el eslogan, más personas irán directamente a cuidados intensivos y serán entubadas. Esto es lo peor cuando tenemos un pulmón que no está funcionando. ¿A quién se lo ocurrió semejante estupidez?

Si hacemos esto, estaremos demasiado tiempo sin atacar al virus, y éste acabará con nuestros pulmones y otros órganos. Esos “genios” no saben que una dosis de 45 gramos de vitamina C en las venas (ya que ningún estómago aguanta esa dosis) y dos gramos de Glutation, inyectado en venas por tres días, puede parar al virus porque subimos las defensas. Ojo, este tratamiento solo debe recetarlo un médico y ser administrado en centros autorizados.

Esos mismos genios no dicen qué hacer si hay más síntomas como fiebre, tos, debilidad, etcétera. Solo recomiendan ir al hospital cuando falta el aire y no se puede respirar bien. Siento decirle que, en ese momento, ya es muy posible que sus pulmones estén comprometidos y usted termine entubado.

No tenemos nada para controlar el virus. Se sabe que la sensatez y el sentido común es lo que menos hay en el mundo. Y, sobre todo hoy, en un mundo dominado por los intereses económicos. Yo le preguntaba a mi esposo, que es médico neumólogo, intensivista, y experto en sueño —los conocimientos más necesarios para atender a los pacientes que terminan en cuidados intensivos entubados—, ¿por qué la gente se está muriendo más?

No he visto expertos, en un debate de las grandes universidades, analizando qué hacer, que no sea seguir un maldito protocolo que no funciona y que ellos insisten en seguir porque está aprobado por la FDA. Puede estar aprobado por Dios, pero no funciona.

Por eso, no me sorprende leer en la prensa lo siguiente: “Más estadounidenses están hospitalizados con COVID-19 actualmente que en cualquier punto anterior de la pandemia, un hito sombrío que indica que el coronavirus no se está desacelerando en Estados Unidos”.

Después de hablar con expertos y ver lo qué pasa con los pacientes, mi conclusión es:

Quédese en casa solo si no tiene síntomas después de dar positivo. De lo contrario, haga todo para subir sus defensas, lo único que podrá salvarlo del ventilador.

Recuerde que su cuerpo y sus defensas son los únicos que realmente pelean con el virus.

Si termina en un ventilador, exija ser trasladado a un hospital que aplique células madre. La FDA las aprobó solo en esos casos, pero pocos hospitales las tienen. Es el único tratamiento con un 70% de efectividad, y eso que está aprobado para pacientes que casi están muriendo.

Esté atento. La FDA acaba de aprobar las células madre a pacientes que no están en el ventilador. Exíjalo.

