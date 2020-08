Tras filtrase polémicos audios, Laura Bozzo demuestra su amor por México

View this post on Instagram

¡DIFUNDEN AUDIO DE LAURA BOZZO DONDE ARREMETE CONTRA MÉXICO : “COMO QUISIERA LARGARME DE ESTE PAÍS ” LA MÁS POLÉMICA! Laura Bozzo ha generado una ola de indignación tras difundirse un audio donde presuntamente arremete contra #México país donde radica hace varios años y al que en varias oportunidades ha calificado como ‘su casa’. Los conductores del programa #mexicano #ChismeNoLike #ElisaBeristain y #JavierCeriani fueron quienes presentaron la controvertida evidencia y la criticaron duramente, por hablar mal de un lugar que le dio la oportunidad de trabajar. “Daría la vida por largarme de este p… país, la vida… la gente envidiosa… yo pensaba que #JuanOsorio era mi amigo, pero llega a #Perú ¿a qué? (a decir): ‘En México la odian, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú‘”, se le escucha decir en el audio. “¿Te das cuenta cómo es la gente acá? Mira yo hablo perfectamente italiano ah, eso no es joda, lo entiendo, me falta práctica, pero de que lo hablo, lo hablo”, dice #LauraBozzo a su interlocutor, que pareciera que le presenta una propuesta de trabajo. Indignado, Javier Ceriani le recomendó a la ‘abogada de los pobres’ que se fuera a trabajar a Italia. “Se va tener que ir de #Mexico después de este audio”, dijo molesto. Por su parte, Elisa Beristain la calificó de ingrata. “En tu país no te quieren Laura, en Estados Unidos no te quieren. En nuestro país México, un país noble, que ha dado oportunidad a muchas actrices extranjeras y actores, a ti misma Laura, que te expreses así de México… en verdad que yo no sé quién después de este audio va querer ver tu programa”, indicó. FUENTE: TROME ¿QUÉ TE PARECE? Tu Equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu