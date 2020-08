Información acerca de la salud de los pulmones en la punta de los dedos

El oxímetro, un pequeño dispositivo no invasivo que se puede usar en casa, podría salvar la vida de una persona con COVID-19. Aquí te cuento qué hace el oxímetro, y cómo podría ayudarte

Los casos de COVID-19 siguen subiendo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el 30 de julio del 2020, 17,408,881 millones de personas se habían infectado, de las cuales 674,448 (3.9%) habían fallecido. Las cifras en Estados Unidos son especialmente alarmantes ya que son 4,622,966 millones de personas las infectadas y 154,941 las que han fallecido.

El hecho de que muchos de los casos hasta el momento sean leves es bueno y malo. Bueno, porque la mayoría de las infecciones ceden solas y los pacientes se curan. Malo porque, El COVID-19 se puede transmitir cuando los pacientes están asintomáticos (no presentan síntomas) o pre-sintomáticos (aún no se han diagnosticado porque no han aparecido los síntomas). O sea, se puede transmitir cuando uno no sabe que está infectado. Esto hace que la infección sea más difícil de controlar y que no se pueda controlar la pandemia.

Si bien es cierto que la mayor parte de los casos de las personas infectadas con el COVID-19 no terminan en hospitalización, los que sí llegan al hospital frecuentemente lo hacen con niveles peligrosamente bajos de oxígeno, y esto los expone a sufrir complicaciones graves o, incluso, la muerte.

Un paciente que desarrolla síntomas de COVID-19 podría buscar ayuda más temprano utilizando un dispositivo muy sencillo: el oxímetro (también conocido como oxímetro de pulso, pulsioxímetro o saturómetro). Es un dispositivo en forma de pinza que se coloca en el dedo como un dedal y, utilizando una fuente de luz, un detector de luz y un microprocesador, mide la saturación de oxígeno arterial. Algunos la llaman el quinto signo vital (los otros serían la temperatura, la presión arterial, el pulso y la frecuencia respiratoria)

El oxímetro se ha convertido en una herramienta fundamental para que los pacientes con COVID-19 puedan medir el nivel de oxígeno en su sangre y así ayudar a determinar si tienen algún problema en los pulmones.

La mayoría de las personas sanas tienen una lectura de oxígeno de entre el 95 y el 98 por ciento. Algunas personas con padecimientos preexistentes podrían tener una lectura normal más baja. Pero en casos de Covid-19 las personas pueden tener la saturación de oxígeno aún más baja.

De acuerdo con el Dr. Carlos Espinal, Epidemiólogo y Especialista en Salud Pública de la Universidad Internacional de Florida (FIU): “El oxímetro ayuda a que los pacientes puedan detectar cuando baja la saturación del oxígeno a menos del 90%. Y a pesar de que el paciente no tiene una neumonía, eso es un indicio de que algo ya está ocurriendo en el pulmón”.

Asequible y fácil de usar

Un oxímetro es un dispositivo pequeño que parece una especie de horquilla o pinza para ropa, pero grande. Se coloca en el dedo y en unos segundos se encienden unas luces con números que indican el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardiaco. Este dispositivo se vende en las farmacias o en línea, puede ser utilizado fácilmente por el paciente y tiene un precio asequible.

Recordemos que mientras no tengamos una vacuna y tratamientos efectivos contra el Covid-19, la única forma de prevenir el contagio es evitando estar expuesto al virus. El virus se puede transmitir de persona a persona estando cerca de una persona infectada (aunque no tenga síntomas); a través de gotas que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda (o incluso, habla). Por eso, las mascarillas nos ayudan a protegernos de contraer el virus de otras personas y de transmitir el virus, si nos contagiamos y no tenemos síntomas (el 35% de las personas infectadas, de acuerdo con algunos expertos, no tienen síntomas) o aún no los desarrollamos (típicamente las personas pueden ser infecciosas dos días antes de desarrollar síntomas y cuando tienen síntomas).

Desde luego, no hay que olvidarse que la protección contra el COVID-19 siempre aumenta si se acompaña de las otras recomendaciones que incluyen el distanciamiento social, el lavado correcto y frecuente de manos (y en su ausencia el uso de un desinfectante que contenga mínimo 60% de alcohol); el evitar tocarse los ojos y la cara sin lavarse las manos; desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente y seguir las recomendaciones de los CDC si aparecen síntomas (evitando el contacto con otras personas para evitar el contagio).

De acuerdo con un estudio publicado en la revista PLos Medicine, basado en un modelo desarrollado en los Países Bajos por investigadores del University Medical Center Utrecht que podría aplicarse a los países del occidente: Si los gobiernos cerraran temprano, pero nadie tomara precauciones protectoras personales adicionales, esto retrasaría, pero no reduciría, el número pico de casos. Una intervención de 3 meses retrasaría el pico, máximo, siete meses.

Si el gobierno impusiera distanciamiento social combinado con la concientización de la enfermedad y los pasos personales que cada persona debe seguir, se podría reducir el pico de la enfermedad, aún después del distanciamiento social. De acuerdo con los investigadores, estos pasos son aditivos.

Recuerda que los números de infectados, hospitalizados y muertos que mencioné al inicio representan mamás, papás, hijos, hijas, abuelos, abuelas, tíos, tías. Muchos son médicos, enfermeros, trabajadores en “trabajos esenciales” que han sacrificado su vida. No son únicamente números. Todos tenemos que poner de nuestra parte.

Sólo hay una forma de salir de esto……juntos. La unión hace la fuerza. Cuídate y cuida a los demás.

-Aliza A. Lifshitz, conocida por su amplia trayectoria en los medios hispanos como la Dra. Aliza, es la experta de salud de la cadena de televisión educativa para la comunidad hispana HITN. En HITN es anfitriona del bloque diario de programación Vida y Salud, un espacio en el que comparte información y herramientas a los hispanos para llevar vidas más saludables y comunicarse mejor con sus doctores.