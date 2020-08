Joven estudiante de medicina de Stanford trabajó en campo agrícola e hizo viral sus ganancias

Para la joven y futura estudiante de medicina, Gianna Nino, era importante hacerle saber a la gente que para disfrutar de una rica fruta en casa, hay personas realizando una dura labor por una mínima fracción del costo que un consumidor paga en una tienda.

“Estoy por terminar mi trabajo en los campos y quería que todo el mundo supiera que a nosotros (trabajadores agrícolas) nos pagan $7 dólares por dos galones de llenos de blueberries. ¿Cuánto pagas tu cuando los compras?”, escribió la joven junto a una fotografía.

I’m about to finish up my time in the fields, and wanted everyone to know that we (farmworkers) are paid $7 for two gallons of blueberries. How much do you pay for your blueberries? pic.twitter.com/Om5fAT7TbP

— Yana (@giannanino) July 30, 2020