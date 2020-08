Ordenan detención domiciliaria a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Se le acusa de fraude procesal y soborno de testigos

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

Previo a la orden de la Corte Suprema, congresistas de oposición colombianos calificaron como una presión a la Corte Suprema de Justicia la “campaña” del Gobierno y del partido Centro Democrático en defensa del expresidente Uribe.

El senador izquierdista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que “desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas”.

Por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley. @JEP_Colombia @CorteSupremaJ @consejodeestado @judicaturacsj pic.twitter.com/bRb49L9mVu — Corte Constitucional (@CConstitucional) August 4, 2020

“No es la primera vez que esto ocurre. En octubre de 2018, ante la citación a indagatoria al senador Uribe se hizo una campaña con el mismo libreto y propósito. En ese entonces se intentaba convencer a la ciudadanía que Uribe está por encima de la justicia y que dedarse esa diligencia judicial, sobrevendría un estado de conmoción nacional de consecuencias impredecibles”, añadió.