Culpan a Myrka Dellanos de salida de María Celeste Arrarás de ‘Al Rojo Vivo’ y ella responde tajantemente

Tras salida de María Celeste de "Al Rojo Vivo", Myrka Dellanos quedará al frente del programa por ahora

María Celeste Arrarás confirmó su salida de “Al Rojo Vivo” y Telemundo sorprendiendo a todos. Después de varias décadas presentando las noticias en la cadena hispana, Arrarás terminó su participación.

“Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, publicó Arrarás confirmando su salida tras 20 años en la empresa.

Después de que la periodista hiciera oficial que ya no formaba parte de la televisora, Myrka le dedicó unas sentidas palabras agradeciéndole el tiempo que compartieron en el espacio de noticias.

“Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciendolo en los próximos días que estaré en el programa”, escribió Dellanos también confirmando que pronto ella saldrá del programa.

Sin embargo, fue en los comentarios que algunos fans culparon a Myrka por la salida de María Celeste.

“Esto ha sido una bajeza a María Celeste Arrarás”, escribió un seguidor de Myrka. “Solo espero [que] Myrka de verdad no [haya] sido el motivo. Ellas estuvieron muchos años distanciadas y de la noche a la mañana entra Al Rojo Vivo durante la cuarentena de María Celeste y de la nada queda fuera del show”.

Myrka vio el mensaje y respondió tajantemente: “¿Cómo voy a ser yo el motivo si yo me voy también? Por favor no metan cizaña donde no existe. No soy ese tipo de persona“.

