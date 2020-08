El día que Sofía Vergara rompió su costoso vestido durante una ceremonia

Sofía Vergara es una de las actrices latinas más hermosas de la pantalla chica quien con su carisma y su belleza logró conquistar a miles. Y como toda celebridad que se respeta ha pasado por malos momentos en público, uno de ellos se dio en una ceremonia de Emmy.

Ocurrió en el año 2012, la actriz y el elenco de Modern Family arrasaban con las nominaciones y esa noche ganarían el Emmy a Mejor serie de comedia por tercer año consecutivo, sin embargo 20 minutos antes de subir por el premio, el hermoso y costoso vestido del diseñador Zuhair Murad se rompió por la parte trasera.

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Feb 20, 2020 at 10:36pm PST

View this post on Instagram

A través de su cuenta de Twitter la actriz dio a conocer la mala situación en la que se encontró, sin embargo dijo que gracias al equipo de emergencia logró subirse con todo el elenco a recibir el premio y verse espectacular.

Yes!!!! This happend 20 min before we won!!!! Jajajajja. I luv my life!!!! http://t.co/UQLKIrKz

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) September 24, 2012