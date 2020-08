El prototipo de nave espacial de SpaceX vuela cientos de pies por primera vez

Varios "saltos cortos" más se requieran para probar la enorme nave espacial de casi 40 pisos de altura

Si crees que los silos de granos no pueden volar, es posible que te sorprendas.

SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, está trabajando fervientemente para desarrollar un sistema de cohetes con una altura de 39 pisos y totalmente reutilizables en Boca Chica, una región relativamente remota en el extremo sureste de Texas.

Casi un año después de que vimos el vehículo de prueba “Starhopper” de SpaceX hacer un corto viaje en el aire, la compañía ha volado y aterrizado con éxito un prototipo de nave espacial de tamaño completo, el martes.

Well. It happened 🤯 that grain silo just flew 🤯 what an insane site to see. Standby for 4K slow mo later tonight 😍 great work @SpaceX / @elonmusk!!!! Let’s see 3 raptors now 😈 pic.twitter.com/nXsCG814Qg — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) August 5, 2020

Al vehículo SN5 le falta el cono de la nariz, por lo que es un poco como una “torre de agua voladora” más alta, como la plataforma de prueba anterior, pero de todos modos subió y bajó de la plataforma de lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, Texas.

Según Elon Musk, los siguientes pasos incluyen varios saltos cortos más antes de ir a “gran altitud” con las aletas del cuerpo adjuntas.

We’ll do several short hops to smooth out launch process, then go high altitude with body flaps — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2020

Eso hace que SpaceX haya logrado dos éxitos en la semana, después de regresar con seguridad a dos astronautas de la EEI a bordo de su vehículo Crew Dragon, y es un notable paso adelante para las naves espaciales reutilizables.