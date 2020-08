La Chiquibaby le dedica emotivo mensaje a Rashel Díaz tras su salida de Un Nuevo Día

View this post on Instagram

“Cuando buscaba entre mis albums de Fotos me di cuenta de todo lo que hemos compartido a lo largo de los últimos 6 años (LA, Las Vegas, RUSIA, Orlando y Miami) como hemos vivido y reído, pero también lo mucho que me haz enseñado, eres una MUJER que siempre he admirado, pero desde que te conocí y trabaje a tu lado me di cuenta la Gran profesional que eres por tu impecable trabajo, pero también el extraordinario ser humano que eres, Gracias por tanto, por tu cariño, por tu amistad, tus consejos, por tu honestidad y sobre todo enseñarme que no necesitas unos MIU MIU 👠 para lucir fantástica 😆 ! No te deseo EXITO, pues ese ya lo tienes” te quiero @rasheldiaz 💋