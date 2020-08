Ricardo La Volpe asegura que Jorge Vergara le tendió una trampa para correrlo de Chivas

El caso de acoso sexual con la expodóloga del equipo fue reabierto

Nuevamente se abrió el tema de Ricardo La Volpe y el supuesto caso de hostigamiento sexual hacia la expodóloga de Chivas, Belén Coronado, del que fue acusado hace seis años cuando dirigió al Rebaño, esto luego de que ESPN publicó que la Judicatura Federal habría retomado la investigación y podría haber una orden de aprehensión contra el argentino.

Ante los hechos, apareció el “Bigotón” para explicar la repercusión que tienen en su entorno dichas acusaciones, las cuales niega rotundamente.

“Estoy mal por la familia, ponen notas amarillentas, pero hablan de un hostigamiento, deben tener cuidado, yo tengo familia, tengo nietos y una cosa es que te acusen de una cosa y otra que pongan esa estupidez“, dijo La Volpe en entrevista para el programa Los Campamentos, de W Radio.

🚨EN EXCLUSIVA 🚨 Ricardo Antonio La ‘Volpe’ aseguró para los micrófonos 🎙 de @LosCampamentos que trató de hablar con Belén para solucionar el problema y ella se negó 😱🔥👇🏼#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/Bt0qP9YeIp — W Deportes (@deportesWRADIO) August 5, 2020

El extécnico de la Selección Mexicana recordó lo ocurrido hace seis años e insistió en que el entonces dueño de los rojiblancos, Jorge Vergara le puso una trampa.

“Para mí sí (Vergara le puso una trampa) están los hechos y como esperaron 12 días para levantar una acta. Es algo mediático, si hubiera pasado con otro técnico, no pasa nada. Fue todo un invento. Vergara ya me quería echar, con el señor Herrero, ¿por que me echan? Yo nunca me llevé con Vergara, que Dios lo tenga en su gloria, nunca me llevé con él. Si hubiera clasificado no pasa nada, al no clasificar me corrieron”, declaró.

La Volpe en @LosCampamentos: “Yo nunca me llevé con Vergara, tuvimos muchos problemas. Para mí sí (le aplicaron un ‘cuatro’)” pic.twitter.com/ER9BZKBZKu — W Deportes (@deportesWRADIO) August 5, 2020

El argentino reiteró que al momento de firmar su finiquito con Chivas, solo se argumentó una conducta inapropiada, en la que jamás se utilizó la palabra acoso y hostigamiento.

“Dice una conducta inapropiada, jamás, la acusación fue el finiquito. No está en el finiquito de Chivas, no dice nada de acoso; hubo una serie de palabras por las cosas que yo dije, que masajeaba a los jugadores, nada más. En el finiquito me pusieron una cosa y después manejaron otra. No sé por qué se revive, soy La Volpe, soy mediático, no lo sé. Que vayan y pregunten (a Chivas) por el finiquito, para ver qué dice, en ningún lado dice acoso, si hubiera dicho acoso yo jamás firmo ese finiquito. No lo entendí aquella vez y menos ahora”, concluyó.

Te puede interesar:

El “fantasma” de la podóloga: Ricardo La Volpe podría tener una orden de aprehensión