Trump prepara orden ejecutiva para seguro de desempleo, desalojos y pago a nómina

El presidente Donald Trump afirmó que su equipo en la Casa Blanca prepara la orden ejecutiva que firmará para la extensión del bono seguro de desempleo, evitar desalojos, recorte de impuestos al pago de nómina y préstamos estudiantiles.

Su afirmación es por la falta de acuerdo entre su Administración y los demócratas sobre el nuevo paquete de estímulo, aunque los republicanos también están divididos sobre la ayuda de $1,200 dólares directo a familias, reportó The Hill.

“Al salir de la Oficina Oval hacia Ohio he notificado a mi personal que continúe trabajando en una orden ejecutiva con respecto a la reducción de impuestos de nómina, protecciones de desalojo, extensiones de desempleo y opciones de pago de préstamos estudiantiles”, afirmó el mandatario.

Su tuit no menciona el apoyo directo a personas de $1,200 dólares ni los $500 para niños o dependientes, uno de los principales temas en discusión y sobre el cual los demócratas y su Administración habrían logrado un acuerdo.

Upon departing the Oval Office for Ohio, I’ve notified my staff to continue working on an Executive Order with respect to Payroll Tax Cut, Eviction Protections, Unemployment Extensions, and Student Loan Repayment Options.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020