Alan Tacher celebra el 20 cumpleaños de su hija Hanna a distancia a causa del COVID

Lo intentamos de una y otra manera y siempre a alguien se nos caía pero que rica tarde pasamos. Claro todos siempre con la mejor actitud y con la mayor paciencia de alex para grabarnos hahaha #baile #tiktok #movimiento #gorra #lentes #juntos #familia. Si pueden síganos en #tiktok cristybernal78 y alantacher50 solo para ver alguna locura extra que se nos ocurra 😉👅 #loquitos