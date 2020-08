Cardi B reconoce el legado de Nicki Minaj a pesar de sus enemistad del pasado

Cardi B ha lanzado su nuevo tema musical titulado WAP y que ha sido muy controversial. La rapera del Bronx ha estado promocionando la canción que realizó a dueto con Megan Thee Stallion.

En una de las entrevistas habló de que no había mujeres rapeando por algún momento de la historia de la música. Cardi si hizo mención de una rapera que pudo conseguir el éxito y aunque no dijo el nombre de Nicki Minaj, era claro que se refería a ella.

Recordemos que ambas raperas protagonizaron un altercado en el Met Gala y no se han llevado bien por esa rivalidad que existe en la música.

“Hubo un tiempo en el cual no había mujeres raperas”, dijo Cardi. “Tenía que estar tocando canciones de los inicios de los años 2000 porque por un tiempo no había raperas mujeres. Después hubo una mujer rapera que dominó por mucho tiempo y le ha ido bien… y sigue dominando“.

A pesar de las diferencias entre ambas mujeres exitosas, Cardi B sabe reconocer el lugar que Nicki Minaj tiene en la industria musical.

Cardi B gives Nicki Minaj props for dominating the rap game. pic.twitter.com/XnlZqq8d2Z

— Rap Alert (@__rapalert) August 7, 2020