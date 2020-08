Chemical Revolution, el negocio del narco mediante Internet.

En Alemania, el mayor grupo de narcotraficantes online que operaba mediante una plataforma conocida como “Chemical Revolution” está a punto de enfrentar todo el peso de la ley.

Según la Fiscalía General de Fráncfort del Meno, se trata de once acusados que vendían anfetaminas, marihuana, éxtasis, cocaína y heroína. Todo esto a través de “Chemical Revolution“, una plataforma de negocios establecida en la red oscura o deep web, que operó durante 18 meses entre septiembre de 2017 y febrero de 2019.

Darknet, drugs, Bitcoin — these ingredients made "Chemical Revolution" the largest online narcotics shop in Germany.https://t.co/vuGUpH3xkt

— DW News (@dwnews) August 5, 2020