 “Marcha por los barrios” exige al gobernador Cuomo dé luz verde a impuesto a la riqueza

El gravamen a los multimillonarios daría alivio a millones de trabajadores desempleados excluidos de la ayuda federal COVID-19

NUEVA YORK.- Trabajadores desempleados, inquilinos que no pueden pagar la renta y madres de familia se unieron este domingo para exigir que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, apruebe el impuesto a los multimillonarios, para compensar la crisis económica que atraviesan miles de trabajadores inmigrantes, que fueron excluidos de los planes de estímulo financiero del Gobierno federal por la pandemia del coronavirus.

La denominada “Marcha por los barrios, no por los billonarios”, fue promovida por la coalición conformada por Fund Excluded Workers y Housing Justice for All, y junto la senadora estatal Jessica Ramos, que fue la que propuso en mayo en la Legislatura el proyecto de ley S.8277 / A.01041, una legislación diseñada para obligar a los 118 multimillonarios del estado, a pagar un impuesto a la riqueza, que permita financiar planes de alivio a los indocumentados.

“A lo largo de la pandemia, los multimillonarios han aumentado su riqueza mientras que las comunidades de clase trabajadora como la mía sufren la pérdida de empleo, la muerte y la amenaza de la falta de vivienda”, dijo la senadora estatal Jessica Ramos. “Necesitamos cobrar impuestos a los multimillonarios si queremos que Nueva York tenga una oportunidad de luchar contra esta pandemia”.

La legisladora demócrata que representa al Distrito 13 de Queens explicó que su proyecto de ley, S8277 proporcionará a los miles de neoyorquinos excluidos de la ayuda federal el apoyo que necesitan para superar esta crisis. De convertirse en ley, el impuesto a los multimillonarios recaudará $ 5.5 mil millones.

Los asambleístas Carmen De La Rosa, Catalina Cruz, Jeff Aubry y Brian Barnwell, y el concejal Jimmy Van Bramer, también apoyaron la marcha.

“Nuestro estado está experimentando un déficit presupuestario y un impuesto a los multimillonarios permitiría inyectar ingresos esenciales a la economía para ayudar a los neoyorquinos que luchan por recuperarse”, justificó la asambleísta estatal Catalina Cruz.

Según un informe del Instituto de Política Fiscal, casi 597,000 neoyorquinos indocumentados están completamente excluidos de los beneficios de desempleo a pesar de contribuir con más de $ 140 millones anuales en impuestos por desempleo. Cerca de 20,000 neoyorquinos fueron liberados del encarcelamiento antes o después de la pandemia también están excluidos de los ingresos de emergencia.

La marcha se inició con una concentración en Corona Plaza, un área densamente poblada de mayoría hispana, que consta entre los vecindarios más golpeados por el COVID-19, recorrió un amplio trayecto de ese vecindario para concluir en LeFrak City Apartments, un complejo propiedad de Richard LeFrak, un multimillonario identificado como donante en las campañas de Cuomo.

“Un pequeño impuesto a los multimillonarios como LeFrak es más que suficiente para cubrir todas nuestras necesidades y cancelar el alquiler. Debemos financiar a los trabajadores excluidos ahora”, dijo Ángeles Solís, de Make the Road New York.

De acuerdo con la coalición, LeFrak, ha aumentado su riqueza en $ 825 millones desde mediados de marzo, mientras a 150 días de la pandemia de COVID-19, miles de residentes de Queens han perdido sus medios de vida y, a pesar de pagar impuestos, muchos no han recibido ningún alivio del gobierno federal o de Albany.

“Es indignante que durante la pandemia los multimillonarios se estén enriqueciendo mientras la clase trabajadora está deprimida y nuestros legisladores no nos representan”, denunció Beatriz Ramírez, miembro del Laundry Workers Center.

Los manifestantes denunciaron que, en lugar de aumentar los impuestos a los multimillonarios de Nueva York para cerrar el déficit presupuestario y apoyar a las comunidades, el gobernador Andrew Cuomo está recortando un 20% los fondos para escuelas, hospitales y aquellos que necesitan vivienda.

“Es hora de que la Legislatura Estatal dé un paso adelante para garantizar que cada neoyorquino pueda recuperarse de las dificultades de la pandemia apoyando la aprobación del Fondo para Trabajadores Excluidos”, dijo Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

“Es verdaderamente injusto cuando Cuomo se pone del lado de sus donantes en lugar de apoyar a los trabajadores e inquilinos excluidos en Nueva York. Debemos hacer que los multimillonarios paguen para que podamos cancelar el alquiler y financiar a los trabajadores excluidos”, declaró Leroy Johnson, miembro de New York Communities for Change.

Entre las organizaciones que se adhirieron a la marcha se contó a Make the Road New York, New York Communities for Change, Desis Rising Up and Moving (DRUM), New York Immigration Coalition, New Immigrant community Empowerment, Across Frontlines, Revolting Lesbian, Metropolitan Council on Housing, Housing Justice for All Coalition, Street Vendor Project, Traditional indigenous danza group y NYC Mariachi.