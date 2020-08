Yoenis Céspedes abandonó MLB por temor a coronavirus, pero fue captado en plena pista de baile

El pelotero cubano Yoenis Céspedes abandonó la temporada de MLB con los Mets de Nueva York por temor al coronavirus, sin embargo TMZ difundió un video del beisbolista bailando salsa en plena pista con una sexy mujer.

Brodie Van Wagenen, gerente general de los Mets, informó hace algunos días después que Céspedes no se presentó a un partido sin previo aviso, que el pelotero cubano decidió no jugar ante el temor de ser contagiado de coronavirus.

Van Wagenen aseguró que “apoyamos el derecho de todos los jugadores a tomar este tipo de decisión. Este es un momento difícil para todos”.

Sin embargo, Yoenis Céspedes no parecía muy preocupado por el COVID-19 en las semanas anteriores a su abandono de la temporada, ya que TMZ publicó un video de la estrella de los Mets bailando salsa con una mujer sexy.

Yoenis Cespedes didn't seem too concerned about COVID-19 in the weeks before he opted out … the NY Mets star had been out salsa dancing with a sexy lady and TMZ Sports has the video. https://t.co/RoU7d8s64m

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 9, 2020