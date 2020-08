“Siempre supe que quería ser mamá”: Aylín Mujica revela cómo fue convertirse en madre a los 19 años

View this post on Instagram

Una madre no es de hierro pero soporta todo por un hijo,una madre no es de pilas pero funciona todo el día, una madre no tiene 7 vidas pero daría la única que tiene por sus hijos. 🌹💋🙌 lo mejor que me ha pasado en la #vida ! GRACIAS #MAURO @alexgavira_ @violetamujic_offic #instalife #instamood #indtamood #mothersday #modersgifts #lavidaesmuybonita #instapictures #instalove