Trump y demóctatas dan malas noticias sobre nuevo estímulo de $1,200

Mientras millones de personas siguen enfrentando crisis económica por una nueva falta de estímulo de $1,200 dólares, el presidente Donald Trump espera que los los demócratas “le llamen”, mientras éstos afirman que no cederán ante presiones si no hay un acuerdo integral.

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), dijo que él y su compañera, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), exigieron al mandatario para unirse a las conversaciones del nuevo paquete de ayuda contra COVID-19.

Sin embargo, en entrevista en MSNBC, señaló que “fue una vergüenza” el encuentro sobre el cual presionaron al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de Gabinete, Mark Meadows.

Ahora, expuso Schumer, no hay comunicación sobre el tema.

“No nos ha llamado”, dijo que hubo una comunicación leve, pero nada concreto. “Pero no he hablado con él desde entonces”.

El mandatario afirmó que los demócratas “ahora quieren verlo para un acuerdo”, luego de que él firmó polémicas órdenes ejecutivas para un bono de $400 dólares al seguro de desempleo, descuento al impuesto sobre nómina, instrucciones para evitar desalojos y beneficios para préstamos estudiantiles.

“¿Dónde han estado durante las últimas 4 semanas cuando fueron ‘intransigentes’ y sólo querían DINERO DE AYUDA para los estados y ciudades controlados por los demócratas que están fracasando gravemente? ¡Ellos saben mi número de teléfono!”, dijo el mandatario.

So now Schumer and Pelosi want to meet to make a deal. Amazing how it all works, isn’t it. Where have they been for the last 4 weeks when they were “hardliners”, and only wanted BAILOUT MONEY for Democrat run states and cities that are failing badly? They know my phone number!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020