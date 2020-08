Un muerto por accidente de motocicleta es contado como víctima de coronavirus por error: ¿Son fiables los datos?

A medida que los casos de coronavirus en Florida superan el medio millón, han surgido dudas sobre la precisión de las cifras oficiales reportadas después de que el Departamento de Salud del estado informara erróneamente de una muerte que no se debió al COVID-19.

Inicialmente se informó que una persona de 20 años, que murió en un accidente de motocicleta, había muerto de coronavirus, según dijo el Dr. Raul Pino, oficial de salud del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange.

Pino confirmó que todas las muertes por COVID-19 están certificadas por el médico forense.

“Lo único que le puedo decir a la gente es que los datos que proporciono son los datos que consumimos del estado. Les ofrecemos los mejores datos que tenemos”, anotó.

La última muerte fue revisada por el Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange y eliminada del recuento estatal de muertes por nuevos coronavirus.

