Difunden un nuevo video de unos policías de Florida esposando a un niño de 8 años

La policía de Key West está en el ojo de las críticas tras la publicación de nuevas imágenes que muestran a unos oficiales esposando a un niño de 8 años.

El incidente ocurrió en una escuela en diciembre de 2018, pero el abogado de derechos civiles Ben Crump publicó recientemente imágenes de la cámara corporal de la policía en las redes sociales, quien calificó el incidente de “increíble” en el que estuvo involucrado al niño que dijo que tenía necesidades especiales.

Official statement by @AttorneyCrump about this horrific and heartbreaking incident: pic.twitter.com/pgsrBL5Kbs

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020