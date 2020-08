Nadie se salva: roban celular y dinero a niño en Central Park, hijo de jerarca antiterrorismo de NYPD

Un ladrón pedaleando una Citi Bike robó al hijo de 13 años del zar antiterrorismo de la policía de Nueva York, en un atrevido atraco a la luz del día en las afueras de Central Park.

La policía publicó una imagen de vigilancia de un sospechoso en el robo sucedido ayer por la tarde en Central Park West, cerca de 91 St.

La víctima es hijo del Comisionado Adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, John Miller.

El asaltante se subió a la Citi Bike y le arrebató el iPhone XS Max y la billetera al adolescente, que contenía $100 dólares, y siguió pedaleando por la calle alrededor de la 1:45 p.m. El hijo de Miller no resultó herido, informó Daily News.

El sospechoso es descrito como un joven negro, de entre 18 y 20 años, delgado, de ojos marrones y cabello negro en trenzas. Llevaba una camisa blanca sin mangas, pantalón negro y zapatillas negras. Se ofrecen $2,500 dólares de recompensa por datos que lleven a su captura.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨 for A ROBBERY in front of 315 central park west . #manhattan @NYPD24pct on 8/10/20 @ 1:45 PM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who he is ?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/C6LWsKHovk

