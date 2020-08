Beluga le da la vuelta al mundo por la felicidad que demostró al ser liberada

Hace un par de días se llevó a cabo en Islandia una operación llamada Vestmannaeyjar, la cual consistió en lograr la liberación de una beluga que es llamada “Little Gray” y de su compañera “Little White”, luego de pasar varios años en cautiverio.

Ambas belugas fueron trasladadas el pasado 7 de agosto a una piscina de aclimatación antes de poder ser llevadas a un santuario marino construido en la bahía de Klettsvik, junto a las islas Westman, en el sur de la costa de Islandia.

2 beluga whales were released to a new open-sea sanctuary in Iceland, after 10 years in a Chinese aquarium.

Little White & Little Grey are being trained to get used to natural currents. Organizers hope to rescue ~300 other belugas still in aquariums.

