Decomisan en Georgia “histórico” cargamento de droga y $1.5 millones de dólares en efectivo

Las autoridades de Georgia anunciaron este miércoles el decomiso de 374 libras de heroína, uno de los mayores de esta droga hechos en este estado, además de otras 22 libras de cocaína y 20 libras de marihuana, con un monto total de ocho millones de dólares.

La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) informó en una rueda de prensa que en el operativo, realizado en conjunto con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la policía de la ciudad de Doraville, se decomisó también un total de 1,5 millones de dólares en efectivo y 41 armas de fuego.

“Es extremadamente inusual ver tanta heroína“, declaró el agente especial de la DEA, Robert J. Murphy.

The DEA has arrested 1 individual after officials say they seized around 170 kilograms of heroin (the largest heroin seizure ever in GA), 10 kilograms of cocaine, 8 kilograms of marijuana, $1.5M in cash, and 41 firearms from his two metro-Atlanta residences. pic.twitter.com/QqPpsZlQeW

— Everything Georgia (@GAFollowers) August 12, 2020