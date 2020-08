Kamala Harris sobre elecciones: “Es una batalla que podemos ganar”

La senadora Kamala Harris, elegida por el virtual candidato presidencial demócrata Joe Biden como su compañera de fórmula electoral, difundió este miércoles un vídeo en que critica las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la pandemia, y asegura que fue criada para “tomar medidas”.

“Como dice Joe, estamos en una batalla por el alma de esta nación”, se escucha decir a Harris en el vídeo, de casi dos minutos de duración, que publicó en su cuenta de Twitter.

El video arranca con la conversación en la que Biden invita a la senadora a ser su segunda a bordo, lo que la convirtió en la primera afroamericana y la primera estadounidense de origen indio es aspirar a la vicepresidencia del país.

“Me criaron para tomar medidas”, señala en un aparte de la narración, en la que recuerda que su madre (nacida en la India) siempre le preguntó “¿Qué vas a hacer al respecto”, una frase que, a lo largo del vídeo, fue respondiendo con parte de su experiencia como fiscal general de California y ahora como senadora.

We are in a battle for the soul of this nation. But together, it's a battle we can win.@JoeBiden—I'm ready to get to work. pic.twitter.com/3PJcUTYBGU

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 12, 2020