Boicot de Trump a voto por correo podría estar retrasando el cheque de estímulo de $1,200

La negativa del presidente a enviar fondos al servicio postal hace menos probable un acuerdo entre republicanos y demócratas

El presidente Donald Trump reconoció este jueves durante una entrevista en Fox que está retrasando el próximo paquete de estímulo económico contra el coronavirus, incluido el cheque de estímulo de $1,200 dólares, para bloquear la financiación del voto por correo, al que se ha opuesto fervientemente.

Las negociaciones en el Congreso entre demócratas y republicanos sobre el nuevo programa federal de recuperación económica lleva semanas estancado. Sin embargo, una de las cosas en las que sí están de acuerdo los líderes de ambos partidos es en que se debe incluir un segundo pago único directo para los contribuyentes.

Cuando el pasado viernes, antes de comenzar su descanso de verano, los legisladores no fueron capaces de llegar a un acuerdo, el presidente Trump firmó tres memorandos y una orden ejecutiva que no resuelven grandes problemas y que podrían afrontar un periplo legal. Desde entonces, no se ha comunicado avance alguno en las negociaciones.

Lo que Trump dijo este jueves fue que al retrasar un acuerdo para el próximo cheque de estímulo, él está bloqueando los fondos que necesita el servicio postal para asegurarse de que el voto por correo funciona con garantías.

En su propuesta (Ley Héroes) de $3.5 billones de dólares, los demócratas incluyeron una partida para el servicio postal estadounidense (USPS, por sus siglas en inglés).

“Si no llegamos a un acuerdo, eso significa que [los demócratas] no conseguirán el dinero. Eso significa que no pueden hacer universal el voto por correo, simplemente no pueden”, admitió el presidente, que ha sido crítico con este tipo de voto aunque hace poco afirmó que sería bueno solo para el estado de Florida.

Para que el estímulo llegue antes de que acabe el mes de agosto, los líderes de ambos partidos deberán llegar a un acuerdo este viernes o a principios de la próxima semana. Pero la negativa de Trump a enviar dinero al voto por correo hace el acuerdo menos probable.