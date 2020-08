El principal obstáculo para llegar a un acuerdo sobre segundo cheque de estímulo sería una cifra

El presidente Donald Trump dijo que un acuerdo con demócratas "no va a suceder" por ahora

El presidente, de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo ser más claro: un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas “no va a suceder” por ahora.

A pesar de que hace algunos días dijo estar dispuesto a seguir las negociaciones, el funcionario aseguró este miércoles que legislación que establezca una nueva ronda de cheques de estímulos está muy lejos de hacerse realidad en el Congreso federal.

“El proyecto de ley no va a suceder porque no quiere ni hablar de ello, porque no podemos darles el tipo de cosas ridículas que quieren, que no tienen nada que ver con el virus de China”, argumentó el mandatario desde la Casa Blanca usando la frase que algunos tildan de “racista”.

El principal portavoz del presidente en las negociaciones, el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, no ha logrado reducir la brecha que separa a la Administración y a líderes demócratas como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador de Nueva York, Chuck Schumer.

De hecho, The Hill reportó que la portavoz de los demócratas en la Cámara habló por teléfono con Mnuchin sin que se lograra ningún avance.

“La Casa Blanca no se mueve”, aseguraron Pelosi y Schumer en una declaración conjunta.

“Nosotros hemos hecho claro nuevamente a la Administración que estamos dispuestos a retomar las negociaciones una vez ellos tomen el proceso seriamente. Las vidas y los medios de vida de los estadounidenses así como la vida de nuestra democracia están en jaque”, plantearon los demócratas.

Así las cosas, las iniciativas parecen quedar en un juego de poder entre las partes.

¿Principal obstáculo?

El principal obstáculo en la discusión parece ser el monto del nuevo paquete de estímulo que evalúa la Legislatura.

Ya los demócratas se ofrecieron a bajar la cantidad del paquete en $2 billones, en lugar de los $3 billones que implicaría su propuesta de “HEROES Act” en términos de inversión de dinero.

Sin embargo, eso no parece complacer a los republicanos.

La semana pasada, Mnuchin indicó que lo anterior no es ni siquiera un “punto de partida”.

Así las cosas se vislumbra que una próxima ronda de pagos no ocurrirá hasta septiembre.

Mientras los demócratas se alinean bajo la propuesta del HEROES Act, los republicanos impulsan HEALS Act.

Aunque ambas legislaciones disponen para pagos mínimos de $1,200; en el caso de la propuesta demócrata, el dinero por cada dependiente hasta tres sería por la misma cantidad ($1,200), y no $500 como dispone HEALS Act. CARES Act (bajo la que aún se están distribuyendo pagos a individuos y familias) también dispuso esa cifra como pago por dependientes.