Hermanas neoyorquinas de 105 y 107 años vencen el coronavirus un siglo después de la peste española

Anna Del Priore y su hermana Helen Guzzone, nativas de Brooklyn (NYC), se han proclamado sobrevivientes del coronavirus, un siglo después de superar otra pandemia: la gripe española.

Helen tiene 105 años y reside en Queens. Anna cumplirá 108 el próximo mes y vive en Nueva Jersey.

Anna fue diagnosticada con el coronavirus en mayo y su nieta Darlene Jasmine esperaba lo peor, reseñó Asbury Park Press.

Pero su abuela, quien contrajo la gripe española durante la pandemia de influenza en 1918 que mató a aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo, no sucumbió al virus. En cambio, sigue moviéndose, bailando siempre que puede en “Brighton Gardens”, un centro de vida asistida en Middletown (NJ), donde es considerada una “inspiración”.

“Ella siempre bailó, siempre amó la música”, dijo Jasmine, de 66 años. “Tan pronto como escucha música, su pie comienza a dar golpes”.

Del Priore tenía fiebre y perdió el apetito luego de su diagnóstico de COVID-19, pero no necesitó que la colocaran en un respirador ni la llevaran a un hospital, dijo su nieta.

Desde entonces, ha reanudado sus actividades diarias de natación, costura y algunos pasos de baile siempre que puede, dijo la vivaz centenaria al periódico. “Me siento bien… Doy gracias a Dios de que estoy viva”.

Jasmine dijo que la supervivencia de su abuela es un “milagro”, pero señaló que la ayudan sus hábitos de mantenerse en forma y comer bien.

“Ella se mueve constantemente”, dijo Jasmine. “Siempre íbamos caminando en Brooklyn, a la tienda de comestibles, a la panadería. Todas las noches preparaba una comida casera desde cero. Toda la comida mediterránea: aceite de oliva, verduras, frutas, frutos secos. Es como la vieja comida campesina por la que ahora te cobran tanto”.

La persona de mayor edad confirmada que ha vencido al coronavirus es una mujer de 113 años en España, según este conteo mundial.

"I thought, 'Oh my God, this is it,'" her granddaughter said. "This is the thing that's going to take her down." Nope. Anna Del Priore is still dancing. https://t.co/IWkVt4n4yL

— Asbury Park Press (@AsburyParkPress) August 11, 2020