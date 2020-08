Insólito: encuentran pistola y drogas en bolsa abandonada en Times Square de Nueva York

Jameel Hopkins fue arrestado después de que dejó una bolsa llena de drogas y un revólver de largo cañón, estilo antiguo, en el medio de Times Square, Manhattan.

La policía rastreó a Hopkins (39) después de revisar las imágenes de vigilancia de West 43rd Street y Broadway, donde los oficiales encontraron la bolsa desatendida. Fue arrestado ayer poco después de la 1 a.m., a pocos pasos de allí, dijeron las fuentes.

La policía encontró un revólver deslustrado calibre .22 con un cañón alargado y al menos 80 paquetes pequeños de drogas, dijeron fuentes policiales.

Al revisar sus antecedentes, resultó que Hopkins también era buscado por una violación de libertad condicional en Harrisburg (Pensilvania), informó New York Post.

There may be less hustle and bustle in “The City That Never Sleeps”, but @NYPDTimesSquare were still out protecting after 1am this morning. Great work by keen-eyed cops recovering this illegal gun & narcotics and arresting the individual in possession. pic.twitter.com/s3Qqhc6dqT

— Chief Fausto Pichardo (@NYPDChiefPatrol) August 12, 2020