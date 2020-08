Ocasio-Cortez sólo tendrá 60 segundos para hablar con mensaje pregrabado en la Convención Demócrata

Sólo un minuto tendrá Alexandria Ocasio-Cortez (ACO), la congresista más joven en la historia del país (NY), para entregar un mensaje pregrabado en la Convención Nacional Demócrata (DNC) la próxima semana.

En contraste, otros líderes del partido pronunciarán discursos en vivo, aunque virtuales, durante el inédito evento, debido a las limitaciones del coronavirus, incluyendo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer y el ex alcalde Pete Buttigieg de South Bend (Indiana), informó Business Insider.

También la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el ex presidente Barack Obama y la candidata presidencial demócrata de 2016, Hillary Clinton.

La convención en línea de cuatro días, titulada “Uniendo América”, presentará diferentes temas y oradores cada día durante transmisiones de dos horas a partir de las 9 p.m. ET., las noches del 17 al 20 de agosto.

Partidarios de la AOC se quejaron en Twitter. Pero la representante de Queens y El Bronx no criticó abiertamente al Partido Demócrata cuando reconoció la noticia al publicar en su cuenta el poema “La vida es sólo un minuto”, de Benjamin E. Mays.

La convención se planeó originalmente para celebrarse en Milwaukee, pero se cambió ya que el coronavirus continúa devastando el país.

Se espera que el ex vice presidente Joe Biden acepte la nominación Demócrata desde su estado natal, Delaware, en teoría acompañado por su compañera de fórmula, la senadora californiana Kamala Harris.

Giving AOC 60 seconds is a clown move im sorry like read 👏🏽 the 👏🏽 room https://t.co/dkiG88a46m

“I only have a minute.

Sixty seconds in it.

Forced upon me, I did not choose it,

But I know that I must use it.

Give account if I abuse it.

Suffer, if I lose it.

Only a tiny little minute,

But eternity is in it.”

– Dr. Benjamin E. Mays

(and recited by Elijah Cummings) 💜 https://t.co/ul9CE7NriV

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020